Torna di moda il Napoli: nuovo assalto ad Icardi in estate

Mauro Icardi è tornato nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Dopo i noti rumors in merito a Psg e Juventus, l’argentino potrebbe rimanere in Italia e mettersi a disposizione del club allenato da Gattuso. Lo ha confermato il ds Giuntoli ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Icardi è un grande calciatore, a qualunque club piacerebbe averlo. Siamo però consapevoli che allo stato attuale sarebbe un obiettivo difficile da raggiungere, vedremo” ha detto. Dunque, con la partenza di Milik e il restyling in attacco, il Napoli punterà ancora su Icardi per cercare di blindare l’attacco. Wanda e Juventus permettendo…

