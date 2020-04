Anche Barella nel mirino del Barcellona: l’Inter dice no

Non solo Lautaro: il Barcellona vuole anche Barella. Il centrocampista sardo dell’Inter sembra essere finito nel mirino dei catalani per la prossima stagione: lo riferisce ‘As’, secondo cui si tratta di un profilo molto gradito ai catalani per il ricambio generazionale. L’Inter, però, sembra orientata a dire no anche per quanto riguarda questa possibile operazione, respingendo così le nuove avances del club spagnolo.

