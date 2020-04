Nuovo assalto a Skriniar: 85 milioni

‘Tuttosport’ continua a spifferare rumors sul futuro di Milan Skriniar. Il classe ’95 è molto ambito dai top club europei che dovranno spendere almeno 85 milioni di euro per cercare di portarlo via dall’Inter. Sono queste le ‘nuove’ indiscrezioni del quotidiano sportivo filo juventino in merito alla situazione dello slovacco, titolarissimo nell’Inter di Conte.

