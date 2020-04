Borja Valero: ”Sono in scadenza, c’è incertezza ma voglio continuare a giocare”

Ad ‘As’, Borja Valero ha parlato del suo futuro: “Dal 1 gennaio sono libero di trattare con chiunque, tuttavia l’emergenza coronavirus mette tanta incertezza e non so cosa succederà. Valuterò più avanti, ora è importante capire come comportarsi. L’unica cosa certa è che non ho intenzione di smettere: i test fisici sono andati molto bene e credo di avere ancora un paio d’anni a buoni livelli. Conte? E’ bestiale, ha un carattere forte ed è molto competitivo. È molto esigente con sé stesso e con i giocatori, questo fa la differenza” ha concluso.

