Assalto a Mertens: nuovo ostacolo per Marotta

Dries Mertens potrebbe tornare d’attualità per l’Inter nonostante il rinnovo del contratto. La situazione in casa Napoli è in continua evoluzione e le ipotesi si sprecano: dalle possibilità italiane sino a quelle estere, il belga potrebbe diventare un nome spendibile per il mercato in uscita. Secondo ‘Sky Sports’, l’Arsenal sarebbe ritornato in corsa per prelevarlo e potrebbe convincere club e giocatore ad accettare il trasferimento.

