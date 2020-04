Obiettivo Odriozola: si punta al prestito con diritto di riscatto

Il nuovo obiettivo dell’Inter si chiama Alvaro Odriozola, di ritorno al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco. Classe ’95, sarà sicuramente ceduto in prestito poiché molto difficilmente troverà spazio con Carvajal e Hakimi in rosa. Per questo potrebbe diventare il prossimo rinforzo dei nerazzurri per il futuro, con Marotta e Conte che vogliono trattare il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto.

