Marotta non demorde: assalto a Tolisso in estate

La pista Tolisso è sempre più calda in casa Inter. Secondo il ‘Daily Mail’ l’Inter rimane una delle candidate principali nonostante Arsenal e Manchester United siano intenzionate a farsi avanti. Tolisso non sarebbe più un giocatore prioritario per il Bayern Monaco e la sua cessione è pressoché scontata: serviranno circa 30-35 milioni di euro per prenderlo.

