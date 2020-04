Obiettivo ambizioso per la difesa: Marotta punta Bellerin

In casa Inter potrebbero esserci numerose novità in vista del mercato. Secondo ‘Marca’, l’Inter starebbe pensando ad Hector Bellerin per la difesa. L’ex Barcellona potrebbe decidere di andare via da Londra viste le tante richieste pervenute: su di lui ci sarebbero anche l’Atletico Madrid e il Siviglia. Il classe 1995 è molto ambito e potrebbe andare decidere di lasciare i ‘Gunners’.

