La Roma su Vertonghen: testa a testa per il parametro zero

Inter e Roma potrebbero animare il mercato estivo con un testa a testa per un parametro zero. Stando alle ultimissime, Vertonghen è il calciatore in questione che sta tentando le due dirigenze. In scadenza con il Tottenham, il ‘Daily Mail’ rivela che la Roma starebbe tentando un vero e proprio blitz per portarlo nella capitale. L’Inter, che ha da tempo contatti con l’entourage, non ha nessuna intenzione di farselo sfuggire.

