Ripresa campionati e coppe: ci sono le date, la UEFA ha deciso

La UEFA avrebbe deciso: ci sono le date per la ripresa dei campionati europei e per le coppe europee. Lo sostiene ‘Cadena Ser’, secondo cui Ceferin avrebbe raggiunto un accordo con l’Eca per una possibile ripartenza dei campionati e delle coppe europee in tempi relativamente brevi. I campionati dovrebbero riprendere nel mese di giugno, mentre le coppe potrebbero essere giocate ad agosto in campo neutro e in gara secca se non dovessero esserci margini di tempo per il doppio confronto. La stagione successiva slitterebbe di qualche settimana, sempre se non ci saranno rischi per la salute dei giocatori.

