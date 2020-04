Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Simeone | Può puntare un big

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo dell’Atletico Madrid per uno degli intoccabili della squadra di Antonio Conte

Stando a indiscrezioni di calciomercato l’Arsenal sta per scippare Thomas Partey all’Atletico Madrid. A quanto pare i ‘Gunners’ sono pronti a pagare la clausola risolutiva fissata a 50 milioni di euro. Il 26enne centrocampista ghanese piaceva anche all’Inter, in ottica rafforzamento del centrocampo viste la certa partenza a costo zero di Borja Valero e quella molto probabile di Matias Vecino. Ma il danno maggiore, se la notizia venisse confermata, lo subirebbe ovviamente Simeone. Per sostituire il classe ’93 di Odumase Krobo, il tecnico argentino potrebbe venire a bussare proprio in casa nerazzurra.

Calciomercato Inter, Simeone all’assalto del titolarissimo

Un nerazzurro al posto di Thomas? Sì, perlomeno nei piani del ‘Cholo’. Il giocatore che potrebbe provare a strappare all’Inter è Nicolò Barella. La mezz’ala sarda ha grinta, dinamismo e temperamento, tutto insomma per piacere e pure tanto all’allenatore della squadra spagnola. Possibile un’offerta 50 milioni, la cifra che dovrebbe incassare dalla cessione di Thomas, che comunque verrebbe respinta dalla dirigenza interista.

Strappato al Cagliari la scorsa estate in prestito oneroso con obbligo di riscatto per complessivi 37 milioni (più 8 di bonus), il classe ’97 è uno dei pilastri della squadra guidata da Antonio Conte, uno su cui tecnico e società puntano con decisione anche in ottica futura.

