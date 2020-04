Simone: ”Icardi perfetto per la rinascita Milan”

Marco Simone, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del potenziale nuovo bomber rossonero citando l’interista Icardi come il profilo perfetto per la rinascita rossonera: “Milik lo vedrei bene, è un grande attaccante e sembra in partenza, sarebbe un buon innesto per il nuovo Milan. Io comunque proverei a portare Cavani o Icardi, sicuramente più Icardi perché sarebbe un grande colpo e per il Milan sarebbe l’ideale”.

