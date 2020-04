Sostituto Lautaro: spunta lo ‘sconosciuto’ Isak della Real Sociedad

Lautaro Martinez continua a tenere banco in casa nerazzurra e l’Inter è alla ricerca di un potenziale sostituto. Tuttavia, stando a ‘Cadena Ser’, se l’Inter non dovesse accettare il trasferimento dell’uruguaiano, il Barcellona piomberebbe su uno semi sconosciuto del calcio europeo: si tratta di Alexander Isak, svedese classe 1999 che si è messo in mostra in questa stagione nella Liga con la Real Sociedad. Vanta una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”