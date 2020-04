Marotta punta il gran colpo: 50 milioni per Thomas

Thomas Partey è da tempo nel mirino dell’Inter. La dirigenza lo segue da tempo come potenziale acquisto per il centrocampo, tornato in auge in questi giorni di stand-by totale. Classe 1993, secondo il ‘Daily Express’ l’Atletico Madrid starebbe per ricevere un’offerta da 50 milioni di euro da parte dell’Arsenal: il tecnico Mikel Arteta vuole farne il nuovo perno della mediana e intende accontentare le richieste del club madrileno.

