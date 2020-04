Calciomercato Inter, erede Lautaro | In Spagna: si può chiudere!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul post Lautaro e sull’ingresso in scena del Real Madrid che rischia di far saltare i piani dei nerazzurri

E’ sempre lui il giocatore copertina: Lautaro Martinez. Anche oggi si parla dell’argentino in ottica addio all’Inter e soprattutto trasferimento al Barcellona di Leo Messi. Il club blaugrana punta a inserire delle pedine per pagare molto meno dei 111 milioni di euro fissati come clausola e che al momento i nerazzurri pretendono per fare a meno del loro numero 10. Che in Spagna, convinti che alla fine l’affare si farà (con contropartite) danno già in accordo coi catalani sulla base di un contratto da 7-10 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, Aubameyang in cima per il dopo Lautaro: ma c’è l’affondo del Real!

L’Inter non è sicura di poter trattenere l’ex Racing, ciò è confermato dal fatto che si è già messa in moto per il suo eventuale sostituto. Il nome che sembra essere in pole è quello del gabonese ex Milan Pierre-Emerick Aubameyang. Il classe ’89 è in uscita dall’Arsenal visto che ad oggi non ci sono possibilità di rinnovo del suo contratto in scadenza nel giugno 2021. L’affare, però, è tutt’altro che in discesa considerato che sul centravanti ci sono almeno un paio di top club stranieri, su tutti il Real Madrid. E proprio le ‘Merengues’, stando a ‘todofichajes.com’, si stanno muovendo con maggiore decisione per l’acquisto del suo cartellino. Il portale spagnolo parla di contatti diretti con l’Arsenal e che l’operazione ha ottime chance di chiudersi per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Il Real Madrid può davvero avere la meglio sull’Inter nella corsa ad Aubameyang, il quale non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia dei ‘Blanços’.

