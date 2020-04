Calciomercato, presidente allo scoperto | “Andrà alla Juve o all’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni di Massimo Cellino a proposito della prossima destinazione di Sandro Tonali

“Il mio sogno sarebbe tenerlo. Sarei pronto a fare i salti mortali. Ma ho un patto con Sandro, che è un ragazzo d’oro. Lui sa che quando mi chiederà di andare via, io lo lascerò partire”. Ai microfoni di ‘Tuttosport’ Massimo Cellino spalanca le porte all’addio di Tonali, il super gioiello del suo Brescia. “Non ne farò una questione di prezzo, l’importante è che scelga con il cuore. E sia solo lui a decidere – ha aggiunto il presidente delle ‘Rondinelle’ – Tifava Milan? Non sono così sicuro, per certo so che adorava Gattuso. Ma un conto era il giocatore idolo, un conto è l’allenatore. Cambia tutto. Siccome sono romantico, mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà. Io preferirei che restasse comunque in Italia”.

Calciomercato, Cellino si scopre: Juventus o Inter nel futuro di Tonali

Per Cellino il futuro del classe 2000 sarà alla Juventus oppure all’Inter: “I bianconeri sono cresciuti molto con Agnelli e Paratici. Nell’Inter c’è un proprietario straniero e non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo. Però hanno Marotta, un dirigente top per il quale nutro grande rispetto. Vedremo… Dipenderà da Tonali, sarà lui a scegliere. Ma spero che resti in Italia e che giochi”, ha concluso Cellino che per il ragazzo vuole 40-50 milioni.

