Pasqualin: “Spero che il calcio possa utilizzare questo momento per rinsavire”

Inter, il noto procuratore Claudio Pasqualin ha voluto dare un suo parere sul futuro del calcio al termine dell’emergenza Coronavirus. Il noto manager si augura che questa situazione possa essere utile per far rinsavire tutto il movimento

INTER PASQUALIN DICHIARAZIONI/ Il noto procuratore sportivo Claudio Pasqualin, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per parlare del futuro del calcio dopo l’emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”

Queste le sue parole: “Il virus non potrà non portare a qualche riflessione però. Credo che un giusto ridimensionamento ci sarà e che il calcio possa utilizzare questo momento per rinsavire. Il calciomercato è la fiera dei sogni, ma credo che siano i protagonisti per prima a dover agire per cambiare le cose. Spero che finisca l’era delle cifre folli. L’entità degli ingaggi vengono stabiliti dalla libera volontà delle parti, questo lo dobbiamo ricordare. E’ vero che certi contratti stridono con la realtà sociale, ma è sempre stato così. Ora vedremo cosa accadrà“.