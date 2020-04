Calciomercato, dall’Inter alla Juventus | “L’ideale per i bianconeri”

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni bomba di un allenatore argentino e che vedono ovviamente protagonista Lautaro Martinez

Nel calciomercato non si può escludere nulla. Nemmeno, per esempio, un tentativo da parte della Juventus per Lautaro Martinez. Secondo Guillermo Barros Schelotto, allenatore argentino che guida attualmente i Los Angeles Galaxy, il numero 10 dieci nerazzurro sarebbe “l’ideale per i bianconeri come partner di Cristiano Ronaldo“. Ovviamente l’Inter respingerebbe con forza l’eventuale assalto della ‘Vecchia Signora’: il classe ’97, qualora non venissero intravisti degli spiragli per il rinnovo, verrebbe ceduto solamente all’estero, con il Barcellona in primissima fila.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, contatti per Icardi | Futuro in Spagna

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona con contropartite. E Vidal…

Il club blaugrana punta a inserire delle contropartite tecniche poiché non intenzionato a pagare la clausola risolutiva che ammonta a 111 milioni di euro ed è valida solo per l’estero oltre che dal 1° al 15 luglio. Arturo Vidal, pallino di Conte, potrebbe essere una di queste anche se ci sono possibilità che il cileno possa arrivare a prescindere. Sempre in Spagna, infatti, danno i nerazzurri ancora in stretto contatto col suo entourage. Con il Barça, che a gennaio ha respinto tutti i tentati, si potrebbe chiudere intorno ai 10 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, contratto pronto | Ma l’affare è a rischio

Calciomercato Inter, nuovo possibile affare a Manchester | Le cifre