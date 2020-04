Parametro zero a sorpresa: piace Aranguiz del Bayer Leverkusen

Nuovo parametro zero per l‘Inter del futuro: secondo ‘Don Balon’, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Charles Aranguiz del Bayer Leverkusen. Il 31enne è in scadenza a giugno e piace anche a Fiorentina e Napoli, club disposte a fare un’offerta. Tuttavia, a sorpresa potrebbe inserirsi anche il Real Madrid, con Zidane che lo avrebbe chiesto alla dirigenza come possibile vice Casemiro.

