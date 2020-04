Rinnovo Esposito, tutto fatto: firmerà fino al 2025

Esposito rimarrà in nerazzurro. E’ quanto sostiene il ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna, secondo cui la società e il baby bomber avrebbero da tempo l’accordo per il prolungamento. Le parti starebbero aspettando soltanto il 2 di luglio per la firma e l’attaccante si legherà alla società nerazzurra fino al 2025.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”