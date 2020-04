Kean in pole: scommessa Conte e Marotta per l’attacco

Conte e Marotta non demordono: il nuovo attaccante per l’attacco dell’Inter potrebbe essere una sorpresa assoluta. Ai nerazzurri piace tantissimo l’ex Juventus Kean, ceduto all’Everton la scorsa estate e subito pronto a tornare in Italia per mettersi a disposizione di Conte. Il suo agente Mino Raiola sta trattando il trasferimento per circa 25 milioni di sterline, vale a dire quasi 28 milioni di euro. Potrebbe essere lui l’elemento in più per rinforzare ancora di più un reparto molto valido.

