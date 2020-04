Regalo Umtiti: può andare via per 35 milioni

Il difensore del Barcellona può andare via ad un prezzo importante. Si tratta di Umtiti, valutato circa 50 milioni di euro prima dell’epidemia covid, ora svalutato come tutti gli altri giocatori e potenzialmente acquistabile per circa 35 milioni di euro. Secondo ‘Sport’, continua ad essere un profilo in vendita per il Barcellona e un potenziale nuovo acquisto per club del calibro di Inter, Psg e Manchester United.

