Calciomercato Inter, per Brozovic c’è la fila | Agente allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’agente di Marcelo Brozovic ovvero dopo Lautaro il giocatore nerazzurro con più richieste

Dopo Lautaro è senz’altro Marcelo Brozovic il giocatore dell’Inter con più richieste. Oltre al Liverpool, infatti, sono interessate al croato anche Bayern Monaco, Manchester United (che ci provò a gennaio) e Barcellona che ad oggi è in pole per l’ex Racing. “E’ nel pieno della maturità e sicuramente il calciatore croato con più mercato – ha detto il suo agente, Miroslav Bicanic, ai microfoni di ‘Sportske Novosti’ – Futuro? Non possiamo prendere una decisione sulla prossima stagione prima della seconda metà di giugno a causa della crisi del coronavirus“.

Calciomercato Inter, trattativa per il rinnovo di Brozovic| Bicanic: “Clausola esercitabile tra il 1° e il 15 luglio”

Brozovic, la cui eredità potrebbe essere raccolta da Tonali, ha una clausola risolutiva fissata sui 65 milioni, “sfruttabile però tra il 1° e il 15 luglio“, ha specificato Bicanic che viene però dato in trattativa con la società nerazzurra per il rinnovo del contratto ora in scadenza nel giugno 2022 con adeguamento al rialzo dello stipendio. L’obiettivo del club targato Suning è quello di blindare il classe ’92, alzando se non cancellando del tutto proprio la clausola.

