Inter: il futuro di Coutinho potrebbe essere nuovamente in Premier League

Inter, l’ex attaccante Philippe Coutinho non dovrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco. Il Barcellona ha provato vanamente a inserirlo come contro partita per arrivare a Lautaro Martinez

INTER COUTINHO FUTURO/ L’ex giocatore dell’Inter Philippe Coutinho, ora in prestito al Bayern Monaco e di proprietà del Barcellona, non verrà riscattato dalla società tedesca. Il club spagnolo dopo aver provato a inserirlo nella trattativa per Lautaro Martinez e dopo aver ricevuto un netto rifiuto, sembra intenzionato a rimandarlo in Premier League. Il calciatore venne acquistato dalla società nerazzurra nell’estate del 2010 e nel gennaio 2013 venduto al Liverpool dove rimase 5 anni prima di essere acquistato dal Barcellona. L’attaccante, che ricordiamolo è un classe 92, piace al Chelsea ma il club inglese non intende spendere 90 milioni di euro per il calciatore.

Il club iberico, che ha bisogno di liquidità per poter fare il prossimo calciomercato, vorrebbe incassare questa cifra dal giocatore brasiliano, ma il Chelsea non ha fretta e spera di ottenere uno sconto e di investire una cifra inferiore per portare in Premier il giocatore.