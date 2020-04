Calciomercato Inter, addio Lautaro | Erede a sorpresa

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Lautaro Martinez e soprattutto sul nome che potrebbe raccogliere la sua eredità

In Spagna non si placano le voci su Lautaro Martinez, la maggior parte dei media iberici – specie di quelli vicini all’ambiente blaugrana – è convinta che alla fine l’argentino si trasferirà al Barcellona. L’Inter, come vi abbiamo spiegato lo scorso 1° aprile, non è disposta a privarsene a meno che venga pagata la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro. Se però non dovesse intravedere spiragli per il rinnovo, o lo stesso classe ’97 uscire allo scoperto chiedendo la cessione, ecco che potrebbe dare il via libera alla partenza a una cifra inferiore e a un’operazione comprensiva di contropartite tecniche.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Nuova sfida alla Juventus – VIDEO

Calciomercato Inter, erede Lautaro in Serie A: le ultime

Chi al posto di Lautaro? Negli ultimi giorni sarebbe passato in pole il tedesco Werner del Lipsia, anche se su di lui sembrano essere in vantaggio Bayern Monaco e soprattutto Liverpool. I ‘Reds’ potrebbero pagare la clausola fissata a circa 58 milioni di euro che, però, scadrebbe in questo mese di aprile. Alle spalle di Werner dovrebbe esserci Aubameyang dell’Arsenal, in terza fila forse Martial del Manchester United. Ma l’erede di Lautaro potrebbe anche essere un italiano, vale a dire Federico Chiesa. E’ noto da tempo che i nerazzurri vogliano mettere le mani sul figlio d’arte in forza alla Fiorentina e sul quale resterebbe in pole la Juventus (ha un accordo col papà Enrico), mentre è di questa mattina la notizia – svelata da ‘Tuttosport’ – che parla di un Conte propenso a schierarlo pure da seconda punta (oltre che da tornante) al fianco quindi di Romelu Lukaku.

LEGGI ANCHE ->>> Coronavirus | Inter, torna e va in quarantena: i dettagli

L’Inter è in pressing su Chiesa e sul suo papà per convincerli a ‘mollare’ i bianconeri. Coi viola, con cui i rapporti sono eccellenti, l’affare potrebbe andare in porto sui 55 milioni di euro con incluse un paio di contropartite: oltre che di Dalbert, già in prestito ai ‘gigliati’, si parla di Gagliardini e in particolare di Radja Nainggolan.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Juventus clamorosa | ‘Scippo’ a Conte