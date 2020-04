Coronavirus | Inter, torna e va in quarantena: i dettagli

Le ultime news Inter si concentrano su un giocatore nerazzurro appena tornato a Milano e per cui è stata subito disposta la quarantena

Ieri tutti i club della Serie A si sono schierati compatti in favore della ripresa e portata a termine del campionato. “(…) qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza – come recita il comunicato ufficiale – La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.

Coronavirus | Inter, Sanchez torna a Milano: cileno in quarantena

Gli allenamenti potrebbero ripartire dopo la fine del lockdown, prevista per il 4 maggio, non a caso tutte o quasi le società hanno disposto il rientro in Italia dei giocatori stranieri tornati nei rispettivi Paesi nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus. A Milano sono già tornati i giocatori dell’Inter Lukaku (le sue dichiarazioni shock non sono piaciute alla dirigenza, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’), Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses, Godin e Alexis Sanchez. Quest’ultimo è rientrato giusto ieri iniziando subito il periodo di quarantena – quasi completato dagli altri sette nerazzurri – che lo costringerà a stare a casa in isolamento per i prossimi quattordici giorni.

L’attaccante è destinato all’addio ai nerazzurri. Marotta non è infatti intenzionato a trattare il suo acquisto o rinnovo del prestito col Manchester United. Come accaduto con la Roma per Smalling, però, i ‘Red Devils’ dovrebbero dire sì all’estensione del prestito (ora in scadenza al 30 giugno) fino al termine della stagione.

