Serie A, il magistrato rivela: “Va aperta un’inchiesta sull’Inter”

Le ultime news Inter si concentrano sulla proposta di un magistrato di aprire un’inchiesta sul club di Suning per l’emergenza coronavirus.

C’era grande attesa oggi per le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora in parlamento prima e nella riunione con i vertici del calcio italiano poi. Ma per ora nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa e non è dato sapere se le squadre di Serie A potranno tornare ad allenarsi in modo graduale a partire dal prossimo 4 maggio, tenendo sempre a mente le disposizioni per evitare il diffondersi del contagio del coronavirus. A tal proposito rischia di scoppiare una vera e propria bomba all’Inter, con conseguenze che per ora non è dato immaginare.

Inter, caos Lukaku: un magistrato invoca l’apertura di un’inchiesta

Il fattore scatenante va ricondotto alle parole di Romelu Lukaku in merito alla ‘strana febbre’ che avrebbero accusato 23 dei 25 giocatori della rosa dell’Inter. Dichiarazioni che non sono piaciute al club nerazzurro, il quale ha smentito il centravanti belga che per lo meno ha fatto confusione con le date. Solo quattro sono stati i calciatori colpiti da stato influenzale, ma da più parti si è subito pensato ad una epidemia da Covid-19 all’interno della squadra. “Ho parlato con un magistrato e mi ha detto che adesso si deve aprire un’inchiesta sull’Inter – ha dichiarato il giornalista sportivo Ilario Di Giovambattista su ‘Radio Radio’ – Secondo lui devo chiamare Lukaku e ascoltare la sua deposizione”.

Difficile credere che le parole dell’ex Manchester United possano portare effettivamente a delle indagini ufficiali, ma resta l’irritazione di Marotta e di tutta la dirigenza per parole pronunciate con troppa leggerezza da Lukaku.

