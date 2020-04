Tolisso potrebbe sfumare: l’operazione complica il trasferimento

Corentin Tolisso, obiettivo dell’Inter per la prossima stagione, potrebbe sfumare. Stavolta non si tratta della concorrenza di un altro club ma di un infortunio che complica tutto. Come comunicato dal Bayern Monaco, il giocatore francese si è procurato una lesione del legamento della caviglia che potrebbe costringerlo a stare fermo per almeno due mesi. Tolisso, già operato, è ritenuto non più centrale nel progetto Bayern Monaco, potrebbe tentare fortuna in Italia dopo aver vestito la maglia dei tedeschi e del Lione.

