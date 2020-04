Bergomi: “Possiamo solo sognare stadi come quelli tedeschi”

Inter, l’ex difensore e ora commentatore per Sky Sport Giuseppe Bergomi è stato intervistato da Der Spiegel per dare la sua opinioni sulla situazione degli stadi in Germania e Italia. Il paragone è stato impietoso

INTER BERGOMI INTERVISTA/ L’ex difensore dell’Inter e ora commentatore per Sky Sport in coppia con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, si è concesso un’intervista internazionale. Il magazine tedesco Der Spiegel, lo ha interpellato per un parere sulle differenze tra gli stadi tedeschi e italiani. Questa la sua opinione: “Di recente ho commentato una partita a Mönchengladbach. Sono passato dall’albergo adiacente direttamente nello stadio attraverso un bel corridoio, nell’impianto invece c’era un’atmosfera grandiosa e un’eccellente area di ospitalità. E ho pensato: dove sono finito qui? Possiamo solo sognare stadi del genere. Pochissimi club come la Juventus hanno fatto il salto nella modernità, il resto, come possiamo vedere dall’esempio di San Siro o Roma, è alle prese con avversità burocratiche. Siamo sempre fantasiosi e abbiamo giocato bene nelle Coppe Europee di recente. Ma siamo rimasti senza titoli internazionali”.