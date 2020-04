Assalto Inter: contatti per Meret e Milik

Assalto Inter ai big del Napoli. I nerazzurri provano lo sgambetto ai danni di Milan e Juventus nei confronti di Meret e Milik. Il portiere classe ’97 è il preferito per il dopo Handanovic e potrebbe andare via per circa 25 milioni di euro. Tuttavia, interessa anche il polacco per l’attacco: stando alle informazioni di Calciomercato.it, ad inizio marzo la società avrebbe avuto dei contatti con l’entourage del bomber, in lizza per vestire la maglia nerazzurra se dovesse partire Lautaro.

