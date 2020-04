Derby italiano per Kokorin: si inserisce anche la Lazio

Aleksandr Kokorin vorrebbe giocare in Italia. In scadenza a giugno, il russo ha espresso la volontà di giocare a Milano, condizione che potrebbe essere esercitabile da Inter e Milan. Su di lui, però, ci sarebbe anche la Lazio, pronta a prenderlo per rinforzarsi in vista della Champions League. Lo stesso giocatore ne ha parlato a ‘Centro Suono Sport’: ”Ci sono molte squadre interessate, vediamo che cosa succederà. Sono in scadenza di contratto, mi piace l’Italia e mi piacerebbe molto giocare e vivere qui” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”