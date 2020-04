60 milioni per il bomber: il sorprendente Osimhen per il post Lautaro

Spunta anche Victor Osimhen per l’attacco dell’Inter. Il bomber del Lille, nigeriano classe ’98, secondo il ‘Corriere dello Sport’ è un giocatore che interessa molto anche l’Inter per la prossima stagione. Alle prese con la sostituzione di Lautaro che andrà a Barcellona, gli occhi sono puntati anche su di lui oltre ai soliti noti. Per averlo, bisognerà pagare circa 60 milioni di euro.

