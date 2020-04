Clamoroso ritorno: Rafinha per Conte

Rafinha potrebbe tornare all’Inter. L’ex centrocampista del Barcellona, ora al Celta Vigo, potrebbe essere il colpo a sorpresa per la mediana. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra nel primo anno di Spalletti, il giocatore ha successivamente trovato continuità nel Celta in questi ultimi anni. La sua clausola rescissoria è decisamente inferiore rispetto al passato: ora può partire per soli 16 milioni di euro come riporta ‘Mundo Deportivo’. L’Inter ci fa un pensierino per un clamoroso ritorno…

