Clamoroso Icardi: può essere reintegrato nella rosa di Conte

Clamoroso: Mauro Icardi potrebbe essere reintegrato in rosa. Lo sostiene ‘ESPN’, secondo cui non sarebbe così improbabile un ritorno a Milano dell’attaccante. Lo scenario sarebbe decisamente clamoroso visto che Marotta e la società hanno fatto di tutto per venderlo l’estate scorsa, facendogli terra bruciata intorno dagli ultimi mesi della gestione Spalletti. La dirigenza, secondo l’emittente, potrebbe riaccoglierlo decisamente a sorpresa viste le difficoltà legate al riscatto da parte del Psg e i ripetuti assalti della Juventus.

