Calciomercato Inter, erede Lautaro | Affare da 73 milioni

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Al momento sarebbe corsa a due per l’eredità dell’argentino

In attesa di (nostre) informazioni, ci atteniamo a quanto è stato detto in Spagna dal ‘Mundo Deportivo’: ovvero che Lautaro Martinez ha chiesto di essere ceduto al Barcellona col quale avrebbe già raggiunto una intesa di massima sulla base di un contratto tra i 7 e i 10 milioni di euro. L’uscita allo scoperto dell’argentino potrebbe davvero obbligare l’Inter a prendere in considerazione la sua cessione a una cifra inferiore a quella della clausola, vale a dire 111 milioni di euro visto che i blaugrana non hanno intenzione di sborsare tanto per il cartellino del classe ’97. Accettando, al contempo, l’inserimento di una o due contropartite tecniche. Che il club nerazzurro abbia messo in conto la possibile partenza del numero 10 lo conferma la ricerca del suo erede.

Calciomercato Inter, erede Lautaro: in corsa Aubameyang e Werner. ‘Jolly’ austriaco per l’attaccante del Lipsia

Al momento sembra essere corsa a due tra Aubameyang dell’Arsenal, a quanto pare il prescelto di Antonio Conte e Timo Werner forse per età (sette anni più giovane del gabonese) e costi il preferito della dirigenza. Per il tedesco, che due giorni fa ha aperto a un trasferimento all’estero in caso di addio al Lipsia escludendo di fatto il Bayern Monaco dalla corsa al suo cartellino, i nerazzurri potrebbero peraltro giocarsi una ‘carta’ in grado di abbassare ulteriormente la spesa necessaria per chiudere l’operazione: che parte da una valutazione superiore ai 60 milioni di euro previsti dalla clausola, per la ‘Bild’ scaduta ad aprile. Il jolly che può giocarsi Marotta è Valentino Lazaro, dopo qualche mese dal suo acquisto sbolognato al Newcastle in prestito con diritto di riscatto.

L’esterno classe ’96 piace molto al Lipsia, come dimostra il suo tentativo di portarselo a casa sempre nella scorsa finestra invernale. Per Werner, che in Inghilterra dicono sia stato mollato dal Liverpool, l’Inter potrebbe mettere sul piatto sui 48 milioni di euro più l’ex Hertha Berlino che è valutato 25 milioni, la cifra fissata per il riscatto in favore degli inglesi: in totale, insomma, 73 milioni di euro. L’offerta potrebbe essere sufficiente per prendersi il ragazzo di Stoccarda, autore quest’anno di 27 gol e 12 assist .

