Calciomercato Inter, obiettivo Milinkovic-Savic | Arriva l’apertura

Calciomercato Inter: Marotta vuole piazzare un grande colpo per il centrocampo e Sergej Milinkovic-Savic è uno dei preferiti dall’Ad nerazzurro

Pogba costerebbe una fortuna, per questo il grande colpo per il centrocampo potrebbe davvero essere Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha disputato una super stagione con la maglia della Lazio, seconda in classifica a un solo punto dalla Juventus, ed è da tempo un ‘pallino’ dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Ha poi tutte le caratteristiche per piacere a Conte e inserirsi al meglio nel suo 3-5-2. Oltre alla concorrenza degli stessi bianconeri e di top club come Real Madrid e Manchester United, l’ostacolo è rappresentato da Claudio Lotito che valuta il ragazzo sui 70-80 milioni non prendendo in considerazione l’inserimento di contropartite.

Calciomercato Inter, colpo Milinkovic-Savic. Tare dice sì alla cessione

Il patron biancoceleste potrebbe però venire incontro all’Inter, più precisamente alla volontà del calciatore di provare una nuova esperienza. In tal senso proprio oggi è arrivata un’importante apertura dal Ds Tare: “Addio a Milinkovic con maxi offerta? La cosa fondamentale è la volontà dei giocatori. E’ una questione di cicli, chi ritiene di averne chiuso uno penso che possa provare qualcos’altro. E se si fa per il bene di entrambe le parti, non c’è nulla di male. A Napoli hanno venduto pezzi importanti e la squadra è rimasta competitiva, questo può succedere anche da noi”.

“Se Milinkovic-Savic è rimasto cinque anni a Roma l’ha fatto anche per il legame solido tra lui, città e società. Ogni anno che ci sono state delle tentazioni, la nostra volontà e quella di Sergej hanno portato alla sua permanenza”, ha concluso il direttore sportivo della Lazio.

