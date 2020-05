Non solo Lautaro: anche Sanchez e Borja Valero ai saluti

L’Inter prepara alcune cessioni in vista della prossima stagione. Non solo Lautaro Martinez potrebbe lasciare Milano in estate. Secondo ‘Tuttosport’, anche Alexis Sanchez e Borja Valero sono destinati a dire addio ai colori nerazzurri. Il centrocampista non fa più parte del progetto tecnico, mentre il cileno costa troppo e l’Inter non ha intenzione di accollarsi il suo mega stipendio. Per loro l’avventura nerazzurra è ormai ai titoli di coda.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”