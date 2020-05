Smacco Mertens: il Milan tenta il sorpasso

Dries Mertens è sempre al centro di voci di mercato. In scadenza a giugno, si attende di capire se realmente firmerà il contratto con il Napoli oppure andrà via. Il 32enne è conteso da molte società italiane e straniere ma secondo ‘todofichajes.com’, clamorosamente ci sarebbe stato il sorpasso del Milan in queste ultime ore. Difficile che il belga accetti la corte dei rossoneri poiché non giocheranno le coppe ed economicamente non possono permettersi le richieste avanzate da tempo dal centravanti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”