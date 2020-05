Spiraglio Icardi: conferme sul possibile reintegro in rosa

Arrivano conferme: Mauro Icardi potrebbe essere reintegrato nella rosa dell’Inter. Le ultimissime in merito al bomber parlano della possibilità che l’attaccante possa ritornare a vestire la maglia nerazzurra. Le complicazioni per il riscatto da parte del Psg e la possibilità che possa accasarsi alla Juventus stanno inducendo la società a fare delle mosse clamorose. Il classe ’93, secondo ‘Sport Mediaset’, conferma le intenzioni di Zhang di riaprire degli spiragli per il reintegro in rosa. Se tutto sarà confermato, come la prenderanno i tifosi?

