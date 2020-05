Altro Emerson per la sinistra: ecco Royal del Barcellona

Nome nuovo per l’Inter sulla sinistra: dopo Emerson Palmieri, ai nerazzurri piace anche Emerson Royal del Barcellona. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, l’esterno che ora milita in prestito nel Betis potrebbe rientrare nei piani nerazzurri in vista della prossima stagione. Da escludere un possibile inserimento nell’affare Lautaro, in quanto l’Inter non ha nessuna intenzione di accontentarsi di giocatori non propriamente funzionali e prioritari al progetto tecnico.

