Nuova proposta per l’attacco: scambio Icardi-Aubameyang

La notizia è stata riportata nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’: nuovo scambio per cedere Icardi e nuovo bomber per l’Inter. Tutto per arrivare ad Aubameyang. Nonostante sia in scadenza nel 2021, l’Arsenal lo valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra giudicata decisamente onerosa da Marotta. Da qui l’idea di scambio nel caso il Paris Saint-Germain non lo riscatti. Oltre ad Aubameyang ai nerazzurri piace molto anche Werner del Lipsia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”