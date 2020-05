Rottura totale con il Barcellona: torna in auge il croato Rakitic

Notizia bomba dalla Spagna: secondo ‘Sport’, il Barcellona e Ivan Rakitic sarebbero sulla via della rottura totale. Il croato e il club stanno ‘litigando’ da almeno un anno e ora ci sarebbero le premesse per la rottura definitiva. Inter e Juventus stanno alla finestra in attesa di sviluppi interessanti ma da Barcellona parlano di una rottura ormai insanabile tra le parti con annessa cessione a titolo definitivo. Nuova occasione, dunque, per l’Inter che può approfittare del contratto in scadenza nel 2021.

