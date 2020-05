Calciomercato Inter, bomber con lo ‘sconto’ | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro Martinez e il suo possibile erede. Ecco tutte le cifre della doppia operazione

Il Barcellona preme, convinto di riuscire a mettere le mani su Lautaro Martinez. Il club blaugrana si fa forte dell’accordo che avrebbe raggiunto con l’argentino e il suo entourage – contratto quinquennale da 7-10 milioni di euro netti a stagione – e della voglia del classe ’97 di congiungersi col suo idolo e connazionale Leo Messi. L’Inter non vuole disfarsene se non dietro il pagamento della clausola da 111 milioni di euro, ma alla fine potrebbe capitolare accettando una cifra inferiore e delle contropartite tecniche. Una di queste potrebbe davvero essere Arturo Vidal, ‘pallino’ di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, 82 milioni per l’erede di Lautaro

I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati alla partenza del numero 10, ecco perché hanno già cominciato a muoversi per il sostituto. Il tecnico vorrebbe Aubameyang, in uscita dall’Arsenal mentre la società spinge decisa per Timo Werner. Per il tedesco giungono buone notizie: stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ in caso di non vittoria della Bundesliga (che ripartirà il 15 maggio) da parte del Lipsia adesso terzo, la sua clausola in scadenza a metà giugno passerebbe da 60 a 50 milioni di euro. Si tratterebbe di un piccolo ma importante ‘sconto’ per un giocatore comunque di spessore internazionale e ambitissimo da mezza Europa.

Werner preferirebbe trasferirsi al Liverpool, però al momento i ‘Reds’ non sembrano propensi a grandi investimenti sul calciomercato. Ecco allora che l’Inter potrebbe avere la strada spianata per il 24enne di Stoccarda, autore quest’anno di ben 27 gol e 12 assist. Possibile un contratto di cinque anni da 5 milioni netti l’anno, 6,5 lordi sfruttando l’ormai famoso Decreto Crescita. Tra ingaggio e cartellino Werner ‘costerebbe’ 82 milioni.

