Nerazzurri allertati: mega scambio per Pogba

Marotta deve affrettarsi se realmente vuole mettere le mani su Pogba. Il centrocampista dello United, secondo ‘Sky Sports’, potrebbe ritornare alla Juventus con un mega scambio ipotizzato da Paratici: sul tavolo ci sarebbero Alex Sandro, Federico Bernardeschi e Douglas Costa, tre top juventini che sembrano non far più parte del nuovo progetto tecnico. L’affare sembra possibile considerato che molte squadre utilizzeranno gli scambi per rinforzarsi, causa mancati introiti per lo stop imposto dal coronavirus. Se Marotta ha intenzione di mettere le mani sul giocatore, dovrà fare realmente i salti mortali per portarlo a Milano.

