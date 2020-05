Scambio Izzo-Gagliardini: Marotta va sino in fondo

Marotta va sino in fondo: secondo ‘Tuttosport’, lo scambio Izzo-Gagliardini s’ha da fare. Conte vuole il difensore napoletano per completare la difesa e per abbattere il prezzo richiesto da Cairo, è disposto a lasciar partire Gagliardini che in nerazzurro non ha avuto fortuna. In questo modo i nerazzurri sfrutterebbero il cartellino dell’ex Atalanta per portare a termine un’operazione praticamente alla pari.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”