Affare Tonali, irrompe il Napoli: brutte notizie per Marotta

Inter e Juventus dovranno fronteggiare anche il Napoli per Tonali. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha tutte le intenzioni di prenderlo per consegnarlo a Gattuso. Cellino, proprietario del cartellino, lo valuta almeno 50 milioni di euro e potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il presidente del Napoli per trasferirlo sotto il Vesuvio. Ora per l’Inter si fa dura perché il prezzo potrebbe aumentare in virtù della presenza di un agguerrito nemico come il Napoli. Lo riporta ‘Il Corriere del Mezzogiorno’.

