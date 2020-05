Assalto al difensore: Vanheusden può giocare in Serie A

Una vecchia conoscenza dell’Inter potrebbe avere una chance in Serie A. Si tratta di Zinho Vanheusden, difensore cresciuto nel vivaio nerazzurro e attualmente allo Standard Liegi. Classe 1999, secondo ‘l’Eco di Bergamo’ avrebbe ricevuto diversi interessamenti da parte di alcuni club della Serie A: nella fattispecie, il giovane piace ad Atalanta e Sampdoria, società che già in passato avevano chiesto informazioni. Nel caso dovesse trasferirsi in Italia, l’ultima parola spetterà all’Inter che detiene il diritto di riacquistarlo per 15 milioni di euro.

