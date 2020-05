Assalto a Cavani: mega offerta in arrivo, Marotta ci prova

Edinson Cavani continua ad essere un obiettivo sensibile per l’attacco dell’Inter. Se Lautaro dovesse andare via, Marotta sta seriamente pensando di dare il definitivo assalto all’ex giocatore di Napoli e Palermo. Tuttavia la concorrenza non manca: secondo il ‘Manchester Evening News’, il Manchester United sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da circa 14 milioni di euro a stagione, cifra attuale dello stipendio che percepisce a Parigi. Il bomber classe ’87 può essere prelevato a costo zero poiché è in scadenza a giugno, anche se i bene informati sostengono che possa aver trovato l’accordo per il rinnovo. Ad ogni modo, l’offerta di Marotta è pronta: triennale da circa 8 milioni più eventuali bonus.

