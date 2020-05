Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Mertens obiettivo a costo zero dei nerazzurri. Le indiscrezioni in arrivo dal Belgio non sorridono però a Conte

L’Inter non confermerà Alexis Sanchez e dunque il cileno farà ritorno al Manchester United una volta che si concluderà questa stagione. Marotta e Conte hanno individuato da tempo il sostituto del cileno, vale a dire Dries Mertens. Al 33enne di Leuven in scadenza col Napoli sarebbe stato proposto un contratto biennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione più opzione per un altro anno. Per il classe ’87 la concorrenza è però agguerritissima e da diverse settimane vede il Chelsea in prima fila.

Calciomercato Inter, dal Belgio: Mertens ha scelto il Chelsea

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del belga ‘Het Laatste Nieuws’, proprio i ‘Blues’ allenati da Lampard sarebbero adesso a un passo dal numero 14 della squadra di Gattuso. A quanto pare Mertens avrebbe preferito i londinesi all’Inter per non ‘tradire’ i tifosi del Napoli. Meglio l’estero, insomma, che il trasferimento in un altro club italiano.

Il suo approdo nella società targata Abramovich potrebbe riaprire l’affare Giroud, il preferito di Conte per il ruolo di vice Lukaku.

