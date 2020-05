Lucescu: ”Ronaldo, Baggio e le dimissioni: ecco cos’è successo”

Mircea Lucescu ha raccontato alcuni sprazzi della sua avventura all’Inter. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a dire addio: “L’avventura all’Inter è stata tutto sommato positiva, la squadra era davvero forte anche se per diversi motivi non è andata come tutti speravano. Non dimentico di avere avuto Ronaldo, il più grande giocatore che abbia mai allenato. Anche Baggio era una fuoriclasse assoluto ma il Fenomeno era decisamente fuori classifica per chiunque, anche per Baggio. Il presidente Moratti fu eccezionale con me, disse anche che Lucescu è stato il miglior allenatore che aveva avuto sino a quel momento. L’esonero? Io non sono stato esonerato, mi dimisi perché non c’erano più le condizioni per poter andare avanti. Perché? A stagione ancora in corso era stato annunciato l’arrivo di Lippi, a quel punto agli occhi dei giocatori è come se fossi stato destabilizzato. Anche per cercare di responsabilizzarli, ho dovuto prendere questa decisione difficile“ ha concluso.

